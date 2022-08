La dernière version de Skype vous fera réagir

En ce qui concerne Skype sur Android et iOS, Microsoft indique avoir là aussi chassé divers bugs et autres dysfonctionnements, et a pris le soin d'ajouter de nouvelles émoticônes en rapport avec l'Ukraine. On retrouve là aussi la nouvelle fonction qui permet de réagir instantanément à un message, en s'appuyant sur la réaction d'un autre utilisateur.

Comme toujours, il convient de rappeler que la mise à jour est en cours de déploiement, et qu'elle peut nécessiter quelques jours avant de parvenir sur vos périphériques favoris.