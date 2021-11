Comment le deep learning va vraiment booster la cybersécurité

Le monde doit se préparer à des cyberattaques constantes et les systèmes de sécurité informatiques doivent évoluer en parallèle des méthodes des hackers, toujours plus ingénieuses. Un article universitaire de l’Université d’Arabie saoudite (KAUST) fait l’état des lieux de la cybercriminalité qui touche les infrastructures industrielles et les grandes entreprises. Il met en exergue le deep learning, méthode répandue pour éradiquer les menaces virtuelles.