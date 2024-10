Les menaces sont de plus en plus complexes, c'est une réalité, ce qui pousse de nombreuses entreprises à se tourner vers des fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP), comme IBM Security, Palo Alto Networks et Fortinet, si nous devions en citer quelques-uns parmi les plus connus. Ces MSSP ont pour mission d'assurer une surveillance continue et une réponse rapide aux incidents, tout en garantissant la conformité avec les normes du secteur comme l'ISO 15118, qui établit les protocoles de communication sécurisée entre véhicules électriques et bornes de recharge.