Les entreprises pétrolières et gazières de plus en plus souvent victimes de cyberattaques

De façon plus globale, l'analyse de Kaspersky révèle une diminution des attaques contre les ordinateurs de technologie opérationnelle (OT), le ratio d'appareils touchés passant de 34% à 31,9% du premier au second semestre. Néanmoins, le paysage des menace reste bien diversifié. Les ordinateurs OT sont toujours largement visés par les attaques via Internet (18,1%), puis par celles touchant les clients de messagerie (4%) et les supports amovibles (1,9%).