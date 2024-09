Les systèmes informatiques les plus sécurisés, déconnectés d’Internet et isolés des réseaux, devraient être en principe, inattaquables. On pensait mal. Avec l’attaque (des chercheurs iraniens l'ont baptisée « PixHell »), on découvre que même les écrans LCD peuvent être des portes ouvertes au vol des données sensibles.

En exploitant les signaux acoustiques que génèrent les composants internes des écrans, ils ont développé une méthode totalement invisible à l’œil nu. Le tout sans haut-parleurs ni matériel audio. Juste un écran et des motifs de pixels soigneusement orchestrés. La technologie est fascinante, mais elle pourrait devenir une arme de cyberpiratage redoutable.