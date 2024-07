La latence du réseau, cette surprenante méthode d'attaque du malware SnailLoad

L'espionnage en ligne prend des formes toujours plus sournoises. La dernière en date, une technique baptisée SnailLoad, qui transforme un élément anodin - la latence du réseau - en une arme redoutable pour les pirates. Fini le temps où il fallait pirater un Wi-Fi ou se glisser entre l'utilisateur et le serveur. Désormais, un simple fichier inoffensif suffit pour révéler vos moindres faits et gestes sur le Web.

Cette découverte, on la doit à une équipe de chercheurs de l'Université de technologie de Graz, en Autriche. Leur trouvaille bouscule les idées reçues sur la sécurité en ligne. Plus besoin de code malveillant ou d'interception de données pour vous espionner. Un contact unique avec un serveur malveillant, et le tour est joué. De quoi donner des sueurs froides aux plus paranos d'entre nous.