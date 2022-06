iRobot lance son nouvel OS, et ça ne concerne pas que les aspirateurs robots

Avec iRobot OS, la marque veut aller plus loin encore et proposer une expérience enrichie à ses millions d'utilisateurs autour du monde. Colin Angle, le CEO de l'entreprise, évoque d'ailleurs des routines personnalisées en fonction de la mue de nos animaux de compagnie, ou la création automatique de zones interdites si le robot s'est retrouvé coincé plusieurs fois dans un endroit donné. iRobot promet également de nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées ces prochains mois via différentes mises à jour.

iRobot OS pourrait également être la première pierre de la diversification de la marque vers de nouveaux objets domotiques. En 2021, l'entreprise a racheté Aeris, un fabricant de purificateurs d'air, et le système d'exploitation pourrait logiquement équiper ces produits dans le futur. On peut imaginer par exemple des scénarios qui activent le purificateur une fois l'aspirateur rentré à sa station de charge, ou à l'inverse, un démarrage automatique du nettoyage du sol lorsque l'air ambiant devient trop chargé en particules fines.

La vision du patron d'iRobot va plus loin, et Matter entre dans cette équation. Le dirigeant souhaite utiliser ce protocole et partager de manière sécurisée les données recueillies par ses appareils pour améliorer la compréhension du contexte et faciliter l'utilisation des différents accessoires domotiques installés dans la maison.

« Ce n'est que par la compréhension que la promesse fondamentale de la robotique – atteindre l'utilisateur et effectuer des tâches physiques dans la maison – peut se concrétiser », ajoute le CEO d'iRobot.