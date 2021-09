iRobot annonce le Roomba j7+, un nouvel aspirateur robot qui détecte les objets

Lorsqu'un objet est identifié par le Roomba j7+, l'aspirateur robot prend une photo de ce dernier et l'envoie à l'application iRobot Home, afin que l'utilisateur décide de la marche à suivre. Ce dernier peut ainsi demander à l'appareil de retourner dans la zone pour la nettoyer ou au contraire lui indiquer qu'il n'est pas possible de franchir l'obstacle. Le système bénéficiera de l'apprentissage machine et devrait s'améliorer au fil du temps.

Les utilisateurs pourront également, s'ils le souhaitent, partager de manière sécurisée leurs informations de nettoyage afin d'améliorer le système de reconnaissance des objets pour l'ensemble des possesseurs du Roomba j7+.

iRobot inclut dans ce modèle Genius 3.0, la nouvelle version de son logiciel qui propose également des automatisations du nettoyage en fonction de votre localisation ou un mode silencieux, qui coupe le moteur de l'aspirateur lors du déplacement de l'appareil entre les différentes pièces.