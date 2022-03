iRobot Genius 4.0 offre le support de Siri et un peu plus d'intelligence aux aspirateurs robots

L'entreprise vient d'annoncer le lancement de Genius 4.0 Home Intelligence, une révision du logiciel présent dans ses différents aspirateurs Roomba, mais aussi dans le laveur de sols Bravaa Jet dont le déploiement aura lieu durant tout le printemps 2022.

La principale nouveauté de cette mise à jour est la prise en charge de l'assistant vocal d'Apple Siri, et plus particulièrement des raccourcis Siri . Il faudra pour activer la fonctionnalité paramétrer une phrase comme « Dis Siri, démarre l'aspirateur » depuis iOS ou l'application iRobot pour enregistrer la commande vocale. Désormais, les aspirateurs robots iRobot sont compatibles avec les trois systèmes d'assistants vocaux en plus d'Amazon Alexa et de Google Assistant. Par contre, l'intégration avec HomeKit répond toujours aux abonnés absents.

Pour le reste, cette mise à jour apporte quelques fonctionnalités supplémentaires comme l'ajout d'un mode « Ne pas déranger » pour éviter que le robot aspirateur ne démarre un cycle au beau milieu de la nuit, la personnalisation du nettoyage selon chaque pièce pour les robots équipés d'un système de cartographie ou le verrouillage du bouton physique « Clean » pour que vos enfants ne déclenchent pas le robot par inadvertance.

Les possesseurs des modèles Roomba j7 et j7+, les derniers en date proposés par iRobot et équipés d'un système de reconnaissance d'objet, seront également heureux de savoir que leurs aspirateurs pourront identifier et reconnaître les chaussettes et les serviettes lors de leur passage.