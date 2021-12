iRobot : les aspirateurs robots Roomba épargneront dorénavant votre sapin de Noël

En plus d’éviter les objets mal rangés et de détecter la présence des animaux domestiques un peu trop curieux, les Roomba j7 et j7+ sont maintenant capables d’identifier et d'éviter les chaussettes, les chaussures et même les sapins de Noël. Pour ce faire, les utilisateurs pourront définir les zones de nettoyage autour de l’arbre à partir des suggestions de l’IA afin d’éviter tout contact avec les objets à son pied, tout en allant aspirer les aiguilles qui en tombent. De quoi éviter quelques déconvenues lors du ménage à la fin du repas du Réveillon.