Après une mise à jour, des aspirateurs robots Roomba se comportent… bizarrement

Selon plusieurs utilisateurs de Reddit et Twitter, après la mise à jour 3.12.8 des aspirateurs Roomba de modèle i7 et s9, ces derniers se comportent étrangement. Ils tournent sur eux-mêmes, se cognent au mobilier, restent bloqués dans des endroits vides et n'arrivent pas à retourner à leur dock. Bourrés, on vous dit. Un timelapse partagé sur Reddit montre les agissements étranges d'un Roomba i7+.