CES 2024 : la deeptech française Ontbo dévoilera la première IA qui analyse les émotions

Pour rappel, le CES est LE rendez-vous mondial dédié à la tech. 130 000 participants, 3 500 exposants et plus de 1 000 start-up y sont attendus de pied ferme. Il existe même un séjour tout inclus pour pouvoir y participer sans trop se faire fondre le cerveau en organisant le voyage. Parmi les entreprises présentes à cet événement colossal, il y aura Ontbo, qui proposera sa dernière innovation en matière d'intelligence artificielle : un système capable d'analyser les émotions humaines. Ce qui n'est pas sans rappeler le projet ELIZA des années 1960, un programme de traitement du langage naturel à visée thérapeutique qui simulait une conversation humaine. En un peu plus poussé tout de même !