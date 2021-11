COVID-19 : deux astuces pour obtenir un rendez-vous pour vous faire vacciner sans attente

Depuis les dernières annonces du gouvernement, et plus particulièrement celle officialisant une sorte de péremption du pass sanitaire , les Français sont nombreux à se presser sur les plateformes pour bloquer un rendez-vous et effectuer, pour la plupart, leur dose de rappel et se faire vacciner dans les temps. Sauf qu'il est parfois très, très compliqué d'accéder aux désormais célèbres sites Doctolib, Maiia, Keldoc, Me Soigner et autres . Pourtant, il existe des solutions qui vous aideront, disons, à contourner cette attente parfois interminable.