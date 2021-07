Vaccination : Doctolib et Vite Ma Dose en feu après l'allocution du président Emmanuel Macron

Pour celles et ceux qui redoutaient de devoir se faire vacciner, les arguments commencent à manquer. Beaucoup sont résignés et se disent qu'ils vont devoir y passer s'ils souhaitent vivre une deuxième partie d'été et un automne sans trop de restrictions. Et en conséquence, les sites Doctolib et Vite Ma Dose, vrais piliers de la stratégie vaccinale, ont vu rouge lundi soir.