TousAntiCovid atteint (enfin) la barre des 10 millions d'utilisateurs actifs

Disponible sur Android et iOS, TousAntiCovid a successivement cumulé plusieurs fonctions ayant incité les Français à la télécharger et, surtout, à l'utiliser au cours des derniers mois. D'après Lunabee Studio pour BFMTV, « la fonction la plus plébiscitée par les utilisateurs est la création d'attestations dérogatoires de déplacement, suivie par la consultation des statistiques liées à l'épidémie, puis le carnet de rappel numérique et le pass sanitaire numérique ». À présent, le classement devrait bel et bien s'inverser.