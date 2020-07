StopCovid : entre 2 et 2,5 millions de téléchargements, pour une centaine d'alertes

Source de nombreux débats et polémiques, l'application a finalement été lancée le 2 juin. Un mois et demi plus tard, Cédric O, invité de Damien Fleurot sur Cnews, affirme que l'outil a été téléchargé « entre 2 et 2,5 millions de fois » et qu'elle aurait envoyé « peut-être une centaine » d'alertes. Une légère hausse depuis les 1,9 million de téléchargements depuis son lancement, mais cela ne représente toujours que 3 % des Français.