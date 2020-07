Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques

En apprenant sa nouvelle nomination au gouvernement, dimanche 26 juillet, après plusieurs semaines d'attente et d'incertitude, Cédric O n'a pas caché sa satisfaction et a tenu à remercier le président de la République et son Premier ministre. « Honoré de poursuivre ma mission en tant que secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. Merci à Emmanuel Macron et Jean Castex pour leur confiance ».