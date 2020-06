StopCovid : 1,8 million d'activations, un demi-million de désactivations et seulement 14 notifications

Concernant la polémique provoquée par des données qui seraient collectées au-delà du cadre prévu (le serveur central recevrait en réalité tous les contacts croisés les 14 derniers jours, et non ceux détectés pendant 15 minutes à moins d'un mètre), Cédric O a indiqué que "des audits sont en cours ou devraient être mis en place dans les jours à venir, à la fois de la CNIL et du Comité de contrôle et de liaison indépendant, voté par les deux assemblées, qui enclenchera ses contrôles. Nous avons dans une logique de transparence." Sans rentrer plus dans les détails.