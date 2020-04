Traçage numérique : les chercheurs français et allemands annoncent Robert, leur projet de protocole

Les détails du fonctionnement du protocole Robert

© INRIA / Fraunhofer

Le socle technique de StopCovid ?

C'est au travers de l'INRIA (L'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) que la France a participé, en collaboration avec les chercheurs allemands, italiens et suisses, à la création d'un protocole de suivi baptisé Robert. Les parties prenantes au projet ont fait part de leur souhait que le traçage des personnes infectées par le Covid-19 soit également piloté par une autorité de santé indépendante si les autorités donnent leur feu vert.Comme l'ont rapporté nos confrères de France Info , une équipe rassemblant des chercheurs de l'INRIA et de l'Institut allemand Fraunhofer a présenté un protocole de détection des personnes contaminées par le coronavirus , basé sur le partage.Dans le détail, le protocole de suivi Robert est destiné à être utilisé par des applications de suivi des contacts qui soient respectueuses de la vie privée. Il est tout à fait possible d'enregistre l'historique de contacts d'une personne à l'aide d'une application sur smartphone et de respecter la vie privée en utilisant la technologie sans fil Bluetooth, qui ne reposerait donc pas directement sur les données de géolocalisation. Pour une explication claire et pédagogique, l'INRIA nous dévoile son protocole en donnant vie à trois personnages : Alice, Bernard et Charles.Alice a pris la décision d'installer, sur son smartphone, une application basée sur le protocole Robert, et prend soin d'activer le Bluetooth de son mobile. Au moment où elle installe l'appli, celle-ci s'enregistre auprès de l'autorité centrale, qui génère des pseudonymes (ID) temporaires et les partage avec l'application de l'utilisateur, en l'occurrence Alice. Ces pseudonymes ou ID prennent la forme de nombres aléatoires et se relaient l'un après l'autre. Ils sont valables pour une durée limitée et permettent de s'assurer qu'Alice ne puisse pas être suivie. Robert fait que seules les applications des personnes qui entourent Alice, par exemple Bernard et Charles, dans un hall d'aéroport, peuvent collecter son pseudonyme et le stocker sur leurs smartphones respectifs.Précision importante, donc, les pseudonymes des utilisateurs proches d'Alice sont détectés sans faire appel à la géolocalisation, grâce au Bluetooth. Aucun d'entre eux ne pourra savoir où se trouvait Alice. Après la détection des contacts d'un utilisateur, intervient la deuxième phase, celle de la déclaration des pseudonymes des contacts d'un utilisateur diagnostiqué positif.Ici, Alice présente des symptômes et se fait tester. Mais la jeune femme est en réalité atteinte du Covid-19 depuis plusieurs jours. Alors, Alice décide de communiquer anonymement à l'autorité centrale les pseudonymes des personnes qu'elle a côtoyées les deux dernières semaines en se signalant sur l'application qui héberge Robert (qui pourrait être StopCovid, par exemple). L'autorité centrale, de son côté, ne reçoit que des pseudonymes. Elle n'a donc à aucun moment accès à des noms ou informations personnelles des utilisateurs diagnostiqués positifs. Mais désormais, l'autorité centrale va associer une étiquette spéciale "à risque" à celles (Bernard et Charles) correspondant au pseudonyme (Alice).Dans une dernière étape, celle de l'obtention du statut d'exposition, Charles et Bernard, considérés comme "à risque", reçoivent une alerte en leur précisant qu'au cours des deux dernières semaines, ils ont été en contact avec une personne déclarée contaminée par le Covid-19.Évidemment, ce projet , qui pourrait servir de moteur à la future application gouvernementale StopCovid , devra avoir l'aval de la CNIL pour envisager une possible utilisation pendant la phase de début de dé-confinement annoncée par le président Macron, à compter du 11 mai. L'instance aura pour mission de valider l'autorisation du protocole basée sur l'anonymat dans l'application StopCovid . Il apparaît indispensable d'établir un protocole garantissant l'anonymat au regard du débat actuel sur la menace que représente l'utilisation massive du traçage numérique pour les libertés individuelles.Sur ce point-là, le PDG de l'INRIA, Bruno Sportisse, tente de rassurer :(Ndlr: Robert)Cette approche, basée sur le consentement des utilisateurs de l'application testés positifs, permettra de. Ainsi, les autres utilisateurs (non testés) pourraient facilement vérifier si leurs propres identifiants figurent parmi ceux jugés "à risque". Toutes ces données seraient anonymisées et sous le contrôle des autorités de santé, de sorte à ce que les critères de "risque" puissent être réévalués afin de limiter le risque de faux positifs.