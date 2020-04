Comment remplir automatiquement l'attestation de déplacement sur son smartphone Android ou iPhone ?

Comment remplir automatiquement l'attestation de déplacement sur un smartphone Android

Lancez l'application Google Chrome.



Ouvrez le menu en appuyant sur les trois petits points disposés à la verticale en haut à droite.



Sélectionnez « Paramètres ».



Dans la partie « Options de base », choisissez « Adresses et autres ».



Si ce n'est pas déjà le cas, activez la fonctionnalité « Enregistrer et renseigner les adresses ».



Appuyez sur « Ajouter une adresse ».



Remplissez l'ensemble des champs disponibles et acceptez l'enregistrement de ces données.



À présent, ouvrez Google Chrome



Rendez-vous à cette adresse : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ et appuyez sur un champ du formulaire. Le navigateur devrait vous proposer de remplir celui-ci et les autres champs automatiquement. Appuyez alors sur votre prénom pour que le formulaire se remplisse.



Chrome a rempli automatiquement l'attestation de déplacement. Toutefois, il vous reste encore quelques informations à remplir manuellement, telles que le motif de la sortie ou votre date de naissance. L'heure de sortie est automatiquement calée sur le moment auquel vous effectuez cette manipulation.



Comment remplir automatiquement l'attestation de déplacement sur un iPhone

Rendez-vous dans vos contacts.



Créez un nouveau contact à votre nom.



Renseignez l'ensemble de vos propres informations, et surtout l'adresse.



Allez dans les « Réglages » d'iOS.



Sélectionnez « Safari ».



Choisissez « Remplissage automatique ».



Activez la fonctionnalité « Coordonnées » si elle ne l'est pas déjà.



Dans la section « Mes infos », sélectionnez la fiche contact à votre nom que vous avez précédemment créée.



À présent, ouvrez Safari et rendez-vous sur cette adresse : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/



Appuyez sur une zone de texte du formulaire, Safari devrait vous proposer de remplir celui-ci automatiquement. Appuyez alors sur « Remplir autom. le contact », puis sélectionnez les informations avec lesquelles remplir le formulaire.



Safari a rempli automatiquement l'attestation de déplacement. Toutefois, il vous reste encore quelques informations à remplir manuellement, telles que votre date et lieu de naissance, le motif de votre sortie, ainsi que la date et l'heure de celle-ci.



