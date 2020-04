Comment fonctionne la nouvelle attestation de déplacement sur smartphone ?

Capture d'écran de l'attestation de déplacement numérique mise en ligne ce samedi 4 avril.

Un déploiement en bêta samedi, puis finalement mis hors ligne

#Coronavirus #Covid19 Dès demain, lundi 6/4, une attestation numérique viendra compléter le dispositif papier.

Vous pourrez ainsi générer le formulaire depuis votre smartphone & le présenter aux forces de l'ordre qui scanneront un QR code

Comment cette attestation numérique fonctionne t-elle ?

Et les données personnelles dans tout ça ?

Certains d'entre vous l'ont sans doute relevé, mais le nouveau formulaire numérique d'attestation de sortie est arrivé un peu en avance puisque ce dernier a fait une brève apparition sur le site du gouvernement samedi matin. Il a été rapidement mis hors ligne comme l'ont relevé de nombreux Media et internautes sur Twitter . En effet, Christophe Castaner avait bien précisé que ce nouveau procédé serait uniquement disponible lundi 6 avril. Le nouveau dispositif a vocation de simplifier la création d'attestation de sortie directement via son téléphone mobile, tablette ou ordinateur et permettre de limiter la propagation de sites et applications frauduleux dont l'objectif est de soutirer vos données personnelles.Le fonctionnement de ce nouveau dispositif numérique est relativement simple. Il a été créé par les équipes de "Le Lab" du Ministère de l'Intérieur et permettra de générer une attestation accompagnée d'un QR code que vous devrez présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle. Pour cela, vous devrez vous rendre sur le site dédié aux informations sur le Coronavirus mis en place par le gouvernement à cette adresse Une fois connecté sur la page dédiée du site depuis un ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez renseigner les informations personnelles suivantes :Il vous faudra ensuite préciser :Une fois rempli, et horodaté, vous devrez valider le formulaire qui va générer un fichier PDF à usage unique et qui contient un QR code afin de simplifier les procédures de vérification des règles du confinement. Notez tout de même que les différents de champs du formulaire ne sont pas sous la forme de "sélecteurs", le risque d'erreur est donc à prendre en compte, notamment en ce qui concerne le jour et l'heure de votre attestation de sortie.On pourrait aussi s'interroger sur l'utilisation des données personnelles communiquées lors de la création de cette attestation numérique. Le gouvernement a bien précisé qu'aucune information personnelle ne sera conservée, limitant ainsi le vol de données par des tiers ainsi que le caractère "unique" des formulaires générés par la plateforme. Ce dispositif devrait permettre de simplifier grandement la création de formulaire pour les Français qui privilégiaient l'attestation manuscrite faute d'imprimante à domicile. Rappelons tout de même à ceux qui le souhaitent, que l'attestation à télécharger, à imprimer et signer reste valable et disponible notamment sur cette adresse et sur le site du gouvernement. N'oubliez pas cependant de #restezchezvous.