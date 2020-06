Covid-19 : Allemagne, Italie... où en sont les "Stop-Covid" de nos voisins ?

Alors qu'elle avait co-développé avec la France le protocole centralisé Robert, devenu plus tard l'outil StopCovid dans l'hexagone, l'Allemagne a changé de braquet et décidé de développer une nouvelle application, en collaboration avec Google et Apple, qui sera disponible dès cette semaine outre-Rhin. En Italie, l'application nationale de suivi de contacts est sortie en même temps que StopCovid. Et elle a déjà plus d'adeptes.