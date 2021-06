Pass sanitaire : il entre en vigueur ! Toutes les réponses à vos questions

Le pass sanitaire (qui peut se matérialiser par la preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique ; d'un certificat de rétablissement de la Covid-19 ou d'un certificat de vaccination) est réservé, au moins jusqu'au 30 septembre, aux déplacements dans certains lieux et événements pouvant accueillir plus de 1 000 personnes. Mais aussi à la reprise des voyages sur diverses destinations. Dans ces cas-là, toute personne âgée de 11 ans et plus sera contrainte de présenter l'un des documents précités, que ce soit au format papier ou au format numérique, soit via l'application TousAntiCovid , soit avec TousAntiCovid Verif . Les trois types de preuves sont encodés sous la forme d'un QR Code.