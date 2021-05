Pass sanitaire : le Conseil scientifique donne son feu vert à l’utilisation du format numérique

L’utilisation du pass sanitaire devrait permettre à ceux et celles qui le souhaitent de se rendre dans des lieux accueillant beaucoup de monde, comme les salons, les festivals ou les aéroports. Une attestation permettra ainsi de prouver que l’on a été vacciné ou que notre dernier test PCR est négatif. Disponible sur le site sidep.gouv.fr , elle pourra être présentée sous format papier ou numérique. Dans ce dernier cas, un QR Code pourra être stocké sur l’application TousAntiCovid.

Le gouvernement a aussi fait savoir qu’il n’y aurait pas besoin d’attestations pour les activités jugées plus « quotidiennes ». Les bars, les restaurants, les cinémas ou encore les lieux de formation n’auront donc pas à demander à leurs visiteurs de montrer patte blanche. Bien sûr, rappelons que les gestes barrière restent plus que jamais d’actualité et le pass sanitaire ne dispense pas son propriétaire de les appliquer.