Confinement : l'attestation de déplacement bientôt disponible sur l'application TousAntiCovid

Comme le rapporte BFMTV, une mise à jour de l'application TousAntiCovid, qui remplace l'ancienne version de l'application de contact tracing StopCovid, va permettre de remplir son attestation directement depuis celle-ci.

La fonctionnalité devrait ainsi faire gagner du temps et du confort aux utilisateurs. Il suffira en effet de compléter les champs requis et d'enregistrer l'attestation au sein même de l'application pour qu'un QR code soit généré, et accessible à tout moment depuis TousAntiCovid. Les forces de l'ordre n'auront qu'à le scanner pour accéder aux détails de l'attestation de déplacement dérogatoire en cas de vérification.