TousAntiCovid Carnet, la nouvelle fonctionnalité aux allures de passeport vaccinal

Comme l'a indiqué le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, lors d'un brief téléphonique avec la presse ce lundi, cette nouvelle fonctionnalité présente deux avantages : elle est infalsifiable, et évite ainsi les fraudes, et elle permet une rapidité de lecture. « Les fiches de résultats de tests et preuves de vaccination réalisées en France sont désormais authentifiées avec un Datamatrix via la norme 2D-DOC/ANTS », norme utilisée par l'administration pour certifier ses documents aujourd'hui, nous indique le gouvernement.