COVID-19 : lancement du Travel Pass de IATA, le "passeport numérique" qui pourrait relancer le voyage

Pour Etihad, seule compagnie aérienne à exiger un test PCR négatif avant le départ pour les passagers du monde entier et à l'arrivée à Abu Dhabi, rappelle que sa grande priorité est que ses clients « disposent d'un moyen simple, sécurisé et efficace d'identifier et de vérifier leurs informations ». Emirates, de son côté, explique avoir « travaillé avec l'IATA sur cette solution innovante, pour simplifier et transmettre numériquement les informations requises par les pays et les gouvernements dans nos systèmes aériens, de manière sûre et efficace ».