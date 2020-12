En 2020, le trafic aérien est tombé à son plus bas niveau depuis 21 ans

La baisse du trafic aérien attendue d'après les scénarios les plus pessimistes pour ces prochaines années devrait être favorable à la construction de monocouloirs, moins coûteux et surtout plus faciles à remplir pour les compagnies aériennes. L'A320neo et le 737 Max, aéronefs de nouvelle génération, ont donc potentiellement de très belles heures devant eux. À l'inverse, et on le voit déjà avec le retrait progressif de l'A380, les gros appareils devraient progressivement être retirés de la circulation. Cela concerne aussi le Boeing 747.