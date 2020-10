Boeing fait ses projections sur le futur du marché de l'aéronautique, et elles ne sont pas si alarmistes !

Durement frappé par la crise de coronavirus, Boeing a publié, le mardi 6 octobre, ses prévisions annuelles portant sur le marché de l'industrie aéronautique commerciale et de défense, mises à jour justement à cause des effets et conséquences de la pandémie. Le constructeur affirme qu'à moyen terme, le secteur de l'aviation commerciale va continuer de souffrir, au contraire des marchés de la défense et des services gouvernementaux qui, eux, devraient afficher une certaine stabilité.