Airbus officialise la suppression de 5 000 emplois en France, 15 000 au total

Depuis Toulouse, mardi, Airbus a officialisé son intention "d'adapter ses effectifs mondiaux et de redimensionner son activité d'avions commerciaux, en réponse à la crise du Covid-19." Ainsi, 15 000 salariés vont aussi devoir quitter l'entreprise d'ici un an, dont 5 000 en France. L'Allemagne est encore plus touchée, avec 5 100 suppressions. Puis on retrouve le Royaume-Uni (1 700 postes) et l'Espagne (900 emplois). 1 300 postes issus des autres sites mondiaux du groupe vont aussi être supprimés.