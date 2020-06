EasyJet : levée de fonds, mafia, reprise des vols, piratage... la semaine chargée de la compagnie

Le message, qui se veut être séducteur, n'a pas vraiment fait sourire de l'autre côté des Alpes, et plus particulièrement dans la région, terre d'adoption de Pythagore et des vestiges grecs de la Magna Grecia. L'affaire a pris une telle ampleur que les autorités ont demandé à easyJet de présenter ses excuses. Et le sénateur du parti Italia Viva, Ernesto Magorno, de présenter la Calabre comme "une terre qui accueille et qui, avec tout le respect pour ceux qui écrivent le contraire, ne souffre pas de l'absence de touristes."