Dissuasion des passagers, suivi, test : les propositions pour se passer de la quarantaine dans l'aérien

Si, en France et depuis le 25 mai, les voyageurs en provenance de l'extérieur de l'espace européen et qui atterrissent dans l'hexagone ne sont soumis qu'à une quarantaine dite "volontaire" (dont on peut se demander l'intérêt), plusieurs pays étrangers appliquent encore la quarantaine pure et simple une fois le voyageur arrivé sur leur territoire. L'Association internationale du transport aérien (IATA) demande au gouvernement d'éviter les mesures de quarantaine, qui constituent un obstacle au redémarrage de l'économie, le voyage et le tourisme pesant pour 10% en moyenne du PIB d'un pays, voire plus pour certains, et 300 millions d'emplois dans le monde. Elle préfère privilégier "une approche en couches" de plusieurs mesures.