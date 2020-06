A380 : Air France a prévu un vol d'adieu, pour ce 26 juin

Vendredi 26 juin, l'A380 connaîtra une dernière fois les honneurs d'Air France avec un ultime vol de deux heures au-dessus de l'Hexagone, dont Roissy sera le point de départ et d'arrivée. Et pour son vol d'adieu, le gros porteur fera embarquer à son bord des employés de la compagnie, et plus particuliers des pilotes, personnels au sol et mécaniciens qui auront porté à bout de bras l'exploitation de l'appareil ces dernières années.