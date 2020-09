easyJet annonce vouloir acquérir les futurs avions à hydrogène d'Airbus

À ce titre, et en réaction à la présentation des appareils ZEROe d'Airbus, easyJet promet d'ores et déjà d' « adopter ces appareils innovants dès qu'ils seront disponibles ». C'est à dire en 2035, si le calendrier fixé par Airbus est respecté. La compagnie est très active, et ce depuis plusieurs années, sur la réinvention de l'aviation et l'adoption des énergies électriques et hydrogène pour le secteur. Elle a démarré, avec la start-up américaine Wright Electric, le développement d'un moteur pour avion électrique de 186 places, avec une commercialisation espérée en 2030.