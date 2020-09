Airbus trouve des partenaires pour "fello'fly", son projet de réduction des émissions des avions

Sur de futurs essais, les compagnies French bee et SAS apporteront leur expertise dans le processus de planification et opérations de vol, notamment pour faciliter le rapprochement des avions avant et pendant une opération fello'fly. Les fournisseurs de services de navigation aérienne que sont la DSNA, la NATS et EUROCONTROL mettront à disposition d'Airbus leur expertise en navigation aérienne, pour réfléchir à la façon dont il est possible de rapprocher deux engins volants à faible distance l'un de l'autre en toute sécurité.