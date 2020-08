Avec ses airs de dirigeable, le Celera 500L veut devenir l'avion du futur

Otto Aviation table désormais sur 2025 pour démarrer ses premiers vols commerciaux. Un second modèle, le Celera 1000L, pourrait aussi voir le jour, avec une capacité 20% plus importante que son aîné, embarquant donc plus de passagers ou de fret. Sans oublier la possibilité évoquée par le fabricant de proposer des variantes hybrides et électriques, dans un futur encore plus lointain.