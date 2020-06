eFlyer 2 : l'avion 100% électrique de Bye Aerospace approche de la phase critique de conception

Cette annonce tombe alors que le plus gros avion électrique du monde a réussi son vol inaugural. Le Cessna 209 Grand Caravan a ainsi passé 30 minutes dans les airs et atteint une vitesse maximale de 200 kilomètres par heure.

Le programme eFlyer a été lancé en 2014 par l’entreprise. Depuis, cette dernière a fait connaître ses ambitions avec eFlyer 2 et eFlyer 4, des aéronefs capable d'accueillir respectivement deux et quatre passagers. Ces appareils sont destinés à l’entraînement de pilotes et la firme peut déjà se vanter d’avoir reçu plus de 300 précommandes.