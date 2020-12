Emirates reçoit un A380 avec du carburant durable d'aviation

Depuis sa naissance il y a 35 ans, Emirates n'a proposé que trois classes distinctes de voyage : la classe Économique, la classe Affaires, et la Première classe. Avec l'appareil réceptionné lundi, elle pourra en proposer une quatrième : l'Économie Premium. Une nouveauté attendue et nécessaire, puisqu'elle offre une alternative supplémentaire, à la fois à la classe affaires et à la classe économique, avec davantage d'espace entre les sièges et une inclinaison plus accommodante, outre un écran plus large lui aussi qu'en classe éco.