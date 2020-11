Airbus vs Boeing, UE vs USA, taxes à tout-va : notre dossier pour mieux comprendre le conflit

L'Union européenne et la France, par l'intermédiaire du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire, affirment être prêtes à suspendre les tarifs douaniers supplémentaires si les USA suspendent totalement les leurs. L'élection du nouveau président élu américain, Joe Biden, pourrait changer la donne, et peut-être même mettre fin à une guerre commerciale de plus de 15 ans d'âge, qui a connu son apogée avec son prédécesseur, Donald Trump, et fait plus de mal que de bien à la compétitivité des deux géants de l'aviation.