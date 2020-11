Emirates a enregistré ses premières pertes financières depuis plus de 30 ans

"Face à la disparition du trafic passagers, Emirates et dnata ont su réagir rapidement et se réorienter vers la demande de fret et d’autres niches commerciales, au profit de notre chiffre d’affaires que nous avons ainsi pu faire remonter de zéro à 26 % de son niveau du premier semestre de l’an dernier", a déclaré Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président du groupe Emirates.