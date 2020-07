Emirates signe le retour de l'A380 à Paris : reportage vidéo

Et ce fut un moment clairement apprécié et savouré par les équipes d'Emirates France, présentes sur place, en particulier son directeur général, Cédric Renard : "Depuis le 15 juillet, l'Airbus A380 se pose à nouveau à Charles de Gaulle, et on voit toute l'émotion autour de cet avion. C'est un appareil qui est unique, qui est iconique et emblématique pour Emirates. Il fait partie totalement de la flotte d'Emirates", affirme le dirigeant. Cette relance de l'activité de l'A380 "marque la confiance retrouvée des passagers dans la prise en compte de nos mesures sanitaires, et c'est la confirmation que le trafic repart", commente pour sa part Marc Houalla, directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.