Les Aéroports de Paris et Air France ont choisi Ericsson pour leur réseau 4G/5G professionnel

Concernant le choix d'Ericsson, ADP, Air France et Hub One ont souhaité privilégier, selon leurs propres termes, « un fournisseur de confiance », qui leur permettra de « répondre aux enjeux actuels et futurs de souveraineté numérique et de sécurité de l'information ». Mais ce partenariat, qui fait que Hub One est désormais en conformité avec les nouvelles obligations sécuritaires de l'ANSSI, n'est pas tombé du chapeau, les relations avec l'équipementier suédois étant solides depuis plusieurs années.