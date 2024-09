PEPSIMAX

Voilà quelque chose que Thales aurait pu développer avec une constellation de satellites pour internet. Mais Musk avec ses lanceurs récupérables et sa constellation de satellites s’est fait traiter de dingo avec son système non rentable. Moralité des courses Starlink est de plus en plus utilisé et équipe les avions Air France alors qu’on aurait pu développer une solution française au pire européenne.