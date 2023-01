La 5G en avion ? Pourquoi vous pourriez bientôt en profiter

Dans le projet de décision du gendarme des télécoms, on apprend que l'altitude au-dessus du sol pour une transmission à partir d'un tel système en fonctionnement doit être au minimum de 3 000 mètres. Et seules certaines bandes de fréquences seront tolérées dans la fourniture de services de communications mobiles à bord des avions : 1 710-1 785 MHz ; 1 805-1 880 MHz ; 1 920-1 980 MHz ; et 2 110-2 170 MHz. Les bandes de fréquences 925-960 et 2 110-2 170 MHz ne seront destinées qu'à prévenir la connexion des terminaux mobiles aux réseaux du sol.