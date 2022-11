La 5G dans les avions en Europe ? Ça y est, ça arrive

« Les passagers à bord des vols dans l'UE pourront utiliser leur téléphone portable au maximum de sa capacité et de ses fonctionnalités, tout comme avec un réseau mobile 5G au sol », indique le communiqué de l'UE.

La décision de la Commission européenne sur les communications mobiles à bord d'aéronefs est en fait une mise à jour d'un texte qui permet déjà, depuis 2008, aux compagnies aériennes de fournir des services de messagerie, d'appels téléphoniques et de données à leurs passagers dans l'espace aérien européen, et sur des fréquences spécifiques réservées.

Désormais, la dernière génération de réseau mobile s'invite, elle aussi, à bord. « La 5G permettra des services innovants pour les personnes et des opportunités de croissance pour les entreprises européennes. Le ciel n'est plus une limite en ce qui concerne les possibilités offertes par une connectivité ultra-rapide et à haute capacité », a réagi Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur.