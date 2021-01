Free est en train d'abandonner son légendaire réseau Free Wifi

On peut imaginer que Free Wifi va progressivement disparaître à mesure que le matériel des générations précédentes sera remplacé. Pour rappel, la gestion de cette option se fait désormais plus simplement depuis l'espace abonné.

Avec les forfaits 4G (et 5G) offrant une grande quantité de data, mobiles, PC et autres objets connectés n'ont plus vraiment besoin du Free Wifi, qui aura rendu de fiers services pendant de longues années. Surtout chez les étudiants, qui se partageaient des codes Free pour obtenir un accès à Internet gratuitement là où ils logeaient.