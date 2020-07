Free met à jour ses Freebox pour en améliorer le Wi-Fi (Révolution, Mini 4K, One, Delta et Pop)

Comme Xavier Niel en convient dans la vidéo ci-dessous, le Wi-Fi est le grief numéro 1 des utilisateurs. En annonçant cette mise à jour, Free précise donc que « la stabilité et les performances du Wi-Fi N (2.4 GHz) ont été grandement améliorées », soulignant également que « le mode 802.11n et la protection WPA2/AES doivent être activés pour obtenir les meilleures performances ».

Cité par MacGeneration, Xavier Niel précise : « on ne double pas tout à fait la portée, mais on l'améliore d'une manière explosive. On est à + 60, + 70 % de portée ». Par ailleurs, il est également question d'introduire le WPA3 pour plus de sécurité alors qu'un QRCode peut maintenant être affiché sur les Revolution, Mini 4K, One afin de simplifier encore la connexion.

En outre, la mise à jour revisite entièrement le contrôle parental afin qu'il soit plus intuitif ; une nouvelle application, Freebox Connect, sortira jeudi pour aller de pair avec la fonctionnalité. Enfin, les performances du Wi-Fi 5 (802.11ac) sont améliorées sur les Revolution et les Mini 4K qui en disposent, quand celles du serveur VPN IKEv2 progressent.