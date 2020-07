Freebox Pop : la volonté d'une empreinte carbone maîtrisée, mais comment ?

Et qui dit petite taille dit emballages réduits, qui plus est éco-conçus. Le carton a été privilégié et les éléments de calage sont recyclables. Et Free a pensé à une box éco-responsable jusque dans la livraison. Pour le fameux dernier kilomètre, l'entreprise indique que la livraison se fait sur un créneau horaire que l'abonné peut choisir, afin d'être livré du premier coup et de ne pas générer un ou plusieurs trajets inutilement. Dans les grandes villes, Free annonce que la livraison se fera par véhicule électrique exclusivement.