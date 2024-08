nikon561

sauf que ca ne repond pas au probleme.

cela fait des années que j’ai mes propres routeurs pour gerer mon resau, depuis 2000, et que la box ne sert que de bridge quand elle l’offre.

et la DMZ n’est pas complètement la solution, il reste des choses qui sont bloquées, par exemple les protocoles VPN entrant.

a part free qui offre toujours le mode bridge, ce n’est plus le cas chez SFR, sosh et orange (j’ai verifié) et il me semble que bouygues ne le propose plus non plus.

meme en DMZ, tu te retrouve tout de meme avec du double nat, et certains services ou appli ne fonctionnent pas correctement avec cela.

fournir l’option bridge devrait etre une obligation. ca pose des question de secu, oui, mais si tu a réellement le besoin du mode bridge, c’est que tu maitrises suffisement le reseau pour savoir ce que cela implique et faire ce qui vas bien.