Free : les clients Freebox n'ont plus accès à leurs services TV, l'opérateur évoque "un incident technique" : ce qu'il faut savoir

Si vous tentez de regarder la télévision ce soir via votre Freebox et votre player TV Free, et que vous constatez que rien ne marche, c'est normal. L'opérateur de Xavier Niel subit, depuis 17h30 ce vendredi 19 juillet, une panne qui perturbe les services TV. Free dit avoir mobilisé ses équipes pour résoudre le problème le plus vite possible.